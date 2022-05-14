Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı

41 bin 461 kişilik kapasitesi tamamen dolan Medical Park'ta gerçekleştirilen törende ilk olarak bazı sanatçılar mini konser verdi.

Sanatçılardan Kadr'a konserinde bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz eşlik etti. Oyuncuların üzerinde yeni şampiyonluk forması yer aldı.

Kasketliler grubunun horon gösterisinin ardından saha içerisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için en uzun horon halkası denemesi yapıldı. Ardından kolbastı gösterisi sunuldu. Karadeniz ekibinin oyuncuları Abdülkadir Ömür ile Manolis Siopis, karşılıklı platform üzerinde kolbastı oynadıktan sonra taraftarı selamladı.

Seremoni öncesi lazer gösterileriyle bordo-mavili futbolcular, tek tek isimleri anons edilerek sahneye davet edildi. Futbolcular, belirledikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı.

Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Dorukhan Toköz, hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın formasıyla kupa seremonisine çıktı.

Bordo-mavili taraftarlar da sunucunun Ahmet Çalık'ın ismini anons etmesinin ardından hayatını kaybeden oyuncuyu hep birlikte andı.

Yabancı oyuncular ülkelerinin bayrakları ile seremoniye çıktı. Yunanistan bayrağını sırtına alan Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, sirtaki oynayarak platforma çıktı.

Trabzonspor'un "Yarınlara güleceğiz" adlı yeni marşıyla çıkan kaptan Uğurcan Çakır, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Ağaoğlu: En büyük güç, siz oldunuz

Törende taraftarların "şampiyon" ve "büyük başkan" tezahüratlarının ardından kısa bir konuşma yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarları, şampiyonluk törenimize hoş geldiniz. Bundan 4 sene önce göreve geldiğimizde bu görevi fazla anlam ifade ettiren bir şey istemiştik. 3 sene sabredin, 4 sene sonra ayakta alkışlayacaksınız. Lütfen ayağa kalkın ve bu takımı alkışlayın. İyi günümüzde, kötü günümüzde, hatta en kötü günümüzde arkamızda en büyük güç siz oldunuz. Ezberi bozan, inadı, karakteri, azmi ile zafere uzanan bu takımın arkasında en büyük güç sizsiniz, sağ olun, var olun."