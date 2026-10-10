Samsunspor-Trabzonspor maçının sonucu ne? Samsunspor-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor maç sonucu! Golleri kim attı? Maçın önemli anları...

Trabzonspor, Samsun'dan 3 puanla döndü
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıye geldi. Mücadele Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Muçi’nin şutunda kaleci Okan Koçuk’tan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Salah’ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
19. dakikada Coulibaly’nin sağdan çevirdiği topa Bayo’nun şuttunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanı dışında çıktı.
24. dakikada verkaçlarla ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Eskihellaç’ın şutunu kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ara pasında iyi hareketlenen Muçi’nin altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Okan Koçuk’un solundan ağlarla buluştu. 0-1
38. dakikada dışarı çıkan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk’un hatasında araya giren Nwaiwu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
40. dakikada Salah’ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
43. dakikada orta alanda yaşanan ikili mücadelede kendisine faul yapan Elliot Watt’ın yüzüne kafasıyla müdahalede bulunan Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada kale çizgisi önünde oluşan karambolde Coulibaly’nin şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
66. dakikada Coulibaly’nin şutunda top direkten dönerken, Fatih'in vuruşunda da meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
74. dakikada Fatih Kaya’nın pasında ceza sahası içinde Oskar’ın şutunda top üstten dışarı gitti.
89. dakikada Nwaiwu'nun ara pasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Cabral'ın şutunda Okan, topu kornere çeldi.