Trabzonspor, teknik direktörlük için Fatih Tekke ile görüşecek (Fatih Tekke kimdir?)

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke, başkan yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin kulüp tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Fatih Tekke kimdir?

Fatih Tekke 9 Eylül 1977 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzonspor altyapısında futbol kariyerine başlayan Tekke, kariyerinde Altay, Gaziantepspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, Ankaragücü ve Orduspor gibi takımlarda forma giydi.

Hangi takımları çalıştırdı?

Dikkat çeken futbol kariyerinin ardından teknik direktör olarak görevine devam eden Fatih Tekke önemli başarılara imza attı.

İşte, Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlar:

- Türkiye A2 (Yardımcı Antrenör)

- Kayseri Erciyesspor

- Boluspor

- Manisaspor

- Denizlispor

- İstanbulspor

- Bursaspor

- Denizlispor

- Alanyaspor

İstatistikleri ile dikkatleri çekiyor

Teknik Direktörlük kariyeri boyunca genellikle 4-2-3-1' dizilişini tercih eden Fatih Tekke istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Alanyaspor teknik direktörü olarak görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, en yüksek puan ortalamasını ise 2020 yılında İstanbulspor ile gerçekleştirdi. İstanbul ekibiyle 46 maça çıkan Fatih Tekke 1.54 maç başı puan ortalamasıyla sezonu tamamladı.