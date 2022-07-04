Trabzonspor Trezeguet'i açıkladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de kiralık geçiren ve bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da bulunan Trezeguet'nin transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Başakşehir'de yeniden doğdu

27 yaşındaki Mısırlı futbolcu Trezeguet, futbola Al-Ahli'de başladı. Ardından Anderlecht ve Mouscron formalarını giyen Trezeguet, 2017 yazında Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kasımpaşa'daki formuyla hem Türkiye'den hem de yurtdışından kulüplerin ilgisini çeken Mısırlı kanat oyuncusu, 2 milyon euro'ya transfer olduğu Kasımpaşa'ya 10 milyon euro kazandırarak Aston Villa'ya transfer oldu.

İngiliz ekibinde 56 maça çıkan Trezeguet 8 gol, 3 asistle takımına katkı sağlarken, beklentilerin altında kaldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, bu forma altında 13 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.