Trabzonspor Trezeguet'i açıkladı
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Medipol Başakşehir formasını giyen Trezeguet'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de kiralık geçiren ve bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da bulunan Trezeguet'nin transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Başakşehir'de yeniden doğdu
27 yaşındaki Mısırlı futbolcu Trezeguet, futbola Al-Ahli'de başladı. Ardından Anderlecht ve Mouscron formalarını giyen Trezeguet, 2017 yazında Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Kasımpaşa'daki formuyla hem Türkiye'den hem de yurtdışından kulüplerin ilgisini çeken Mısırlı kanat oyuncusu, 2 milyon euro'ya transfer olduğu Kasımpaşa'ya 10 milyon euro kazandırarak Aston Villa'ya transfer oldu.
İngiliz ekibinde 56 maça çıkan Trezeguet 8 gol, 3 asistle takımına katkı sağlarken, beklentilerin altında kaldı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, bu forma altında 13 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.