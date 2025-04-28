TRABZONSPOR U19 MAÇI CANL İZLE: Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor U19 muhteşem bir başarı kaydederek UEFA Gençlik Ligi'nde finale adını yazdırdı. İnter ve Salzburg'u eleyen Karadeniz Fırtınası'nın şimdiki rakibi Barcelona U19... Milyonlar bu maç için nefesini tutmuş durumda... Yoğun şekilde "Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları geliyor.

TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 final maçı 28 Haziran Pazartesi saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıkarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Bordo-mavililer turnuvada Buducnost, Saraybosna, Juventus, Atalanta ve Inter'i eledi.

Takım son 4 maçta sadece 1 gol yedi.

Barcelona, bu turnuvada daha önce 2 kez şampiyonluk yaşadı.