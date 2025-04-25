Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı şifresiz mi?

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı için nefesler tutulmuş durumda... İnter'i eleyen genç yeteneklerin önünde şimdi Salzburg U19 var. Milyonlarca kişi bu maça konsantre olurken "Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları peş peşe geliyor.

Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Salzburg U19-Trabzonspor U19 maçı bugün saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Temsilcimiz bu müsabakadan galibiyetle ayrıldığı takdirde 28 Nisan'da AZ Alkmaar U19-Barcelona U19 maçının galibi ile sahaya çıkacak.