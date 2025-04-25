TRABZONSPOR U19 UEFA GENÇLER LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor U19 finalde hangi takımla oynayacak?

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19, Salzburg U19'u 2-1'lik skorla kupada saf dışı bıraktı. Gençlerimizin bu tarihi başarısı sonrası tüm Türkiye büyük bir sevinç yaşadı. Şimdi yüz binler final maçını bekliyor. Sıkça "UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 final maçı ne zaman? Trabzonspor U19 finalde hangi takımla oynayacak?" sorusu geliyor.

UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 final maçı ne zaman?

UEFA Gençlik Ligi finali 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'de oynanacak. Trabzonspor U19 finalde, bu akşam AZ Alkmaar U19-Barcelona U19 maçının galibi ile sahaya çıkacak.

Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.