Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu ne? Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor'un puan durumu kaç?

Trabzonspor uzatmalarda yıkıldı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada ceza sahası içinde Augusto, ayağını içiyle kale sahasında bulunan Onuachu'ya pasında savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
36. dakikada Umut Güneş'in ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Onana direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Zubkov'un ceza alanı hemen dışından şutunda savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.
59. dakikada Nwakaeme'nin pasında altıpas içinde savunmada Duarte'nin ters vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
73. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıdığı topu Augusto'nun önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0
89. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topla buluşan Augusto'nun yerden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer, topu çeldi.
90+2. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Kazımcan'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak çizgiyi geçti: 1-1
