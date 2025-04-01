Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. 2 Nisan Salı günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 17.45’te başlayacak. Gruptan lider çıkan bordo-mavililer, yarı finale yükselerek Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibiyle karşılaşmak istiyor. Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın Papara Park'ta saat 17.45’te başlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak isim ise hakem Zorbay Küçük olacak.
Kupadaki A Grubu maçlarını 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan bordo-mavili ekip, 7 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükselmişti. Şimdi ise hedef, Bodrum temsilcisini mağlup ederek adını yarı finale yazdırmak.
Turu geçen ekip Beşiktaş-Göztepe galibiyle karşılaşacak
Bu turu geçen ekip, Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Trabzonspor cephesinde sakatlıkları devam eden Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme karşılaşmada forma giyemeyecek.