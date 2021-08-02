Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belirlendi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ve Sivasspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor ise üçüncü ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray ise, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacağı St Johnstone (İskoçya) takıma elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Vojvodina (Sırbistan) / LASK (Avusturya) galibi ile eşleşecek.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Şampiyonlar Yolu
Mura (Slovenya) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Prishtina (Kosova) / Bodø/Glimt (Norveç)
Neftçi (Azerbaycan) / Helsinki (Finlandiya) - Maccabi Haifa (İsrail) / Torshavn (Faroe Adaları)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) / Flora Tallinn (Estonya) vs Shamrock Rovers (İrlanda) / Teuta (Arnavutluk)
Riga (Letonya) / Hibernians (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Slovan Bratislava (Slovakya)
Linfield (Kuzey İrlanda) / Fola Esch (Lüksemburg) - Kayrat (Kazakistan) / Alashkert (Ermenistan)
Ana Yol
AEL Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Karabağ (Azerbaycan) - Breidablik (İzlanda) / Aberdeen (İskoçya)
Ujpest (Macaristan) / Basel (İsviçre) - Cukaricki (Sırbistan) / Hammarby (İsveç)
TNS (Galler) / Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA-Sofia (Bulgaristan) / Osijek (Hırvatistan)
Paços de Ferreira (Portekiz) / Larne (Kuzey İrlanda) - Tottenham (İngiltere)
Stade Rennais (Fransa) - Rosenborg (Norveçl) / Domzale (Slovenya)
Laç (Arnavutluk) / Anderlecht (Belçika) - Vitesse (Hollanda) / Dundalk (İrlanda)
Vojvodina (Sırbistan) / LASK (Avusturya) - Galatasaray (Türkiye) / St Johnstone (İskoçya)
Kolos Kovalivka (Ukrayna) / Shakhter Karagandy (Kazakistan) - Spartak Trnava (Slovakya) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Bohemian (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Hibernian (İskoçya) / Rijeka (Hırvatistan)
KuPS Kuopio (Finlandiya) / Astana (Kazakistan) - Union Berlin (Almanya)
Luzern (İsviçre) / Feyenoord (Hollanda) - Elfsborg (İsveç) / Velez (Bosna Hersek)
Rakow Czestochowa (Polonya) / Rubin (Rusya) - RFS (Letonya) / Gent (Belçika)
Dinamo Batumi (Gürcistan) / Sivasspor (Türkiye) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Copenhagen (Danimarka)
Santa Clara (Portekiz) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sochi (Rusya) / Partizan (Sırbistan)
Trabzonspor (Türkiye) / Molde (Norveç) - Roma (İtalya)
Sląsk Wrocław (Polonya) / Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Rapid Wien (Avusturya) / Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi)
Jablonec (Çekya) / Celtic (İskoçya) - Tobol Kostanay (Kazakistan) / MSK Zilina (SLOVAKYA)