  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belirlendi
Takip Et

Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belirlendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ve Sivasspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor ise üçüncü ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray ise, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacağı St Johnstone (İskoçya) takıma elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Vojvodina (Sırbistan) / LASK (Avusturya) galibi ile eşleşecek.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Şampiyonlar Yolu

Mura (Slovenya) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Prishtina (Kosova) / Bodø/Glimt (Norveç)

Neftçi (Azerbaycan) / Helsinki (Finlandiya) - Maccabi Haifa (İsrail) / Torshavn (Faroe Adaları)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) / Flora Tallinn (Estonya) vs Shamrock Rovers (İrlanda) / Teuta (Arnavutluk)

Riga (Letonya) / Hibernians (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Slovan Bratislava (Slovakya)

Linfield (Kuzey İrlanda) / Fola Esch (Lüksemburg) - Kayrat (Kazakistan) / Alashkert (Ermenistan)

Ana Yol

AEL Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Karabağ (Azerbaycan) - Breidablik (İzlanda) / Aberdeen (İskoçya)

Ujpest (Macaristan) / Basel (İsviçre) - Cukaricki (Sırbistan) / Hammarby (İsveç)

TNS (Galler) / Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA-Sofia (Bulgaristan) / Osijek (Hırvatistan)

Paços de Ferreira (Portekiz) / Larne (Kuzey İrlanda) - Tottenham (İngiltere)

Stade Rennais (Fransa) - Rosenborg (Norveçl) / Domzale (Slovenya)

Laç (Arnavutluk) / Anderlecht (Belçika) - Vitesse (Hollanda) / Dundalk (İrlanda)

Vojvodina (Sırbistan) / LASK (Avusturya) - Galatasaray (Türkiye) / St Johnstone (İskoçya)

Kolos Kovalivka (Ukrayna) / Shakhter Karagandy (Kazakistan) - Spartak Trnava (Slovakya) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Bohemian (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Hibernian (İskoçya) / Rijeka (Hırvatistan)

KuPS Kuopio (Finlandiya) / Astana (Kazakistan) - Union Berlin (Almanya)

Luzern (İsviçre) / Feyenoord (Hollanda) - Elfsborg (İsveç) / Velez (Bosna Hersek)

Rakow Czestochowa (Polonya) / Rubin (Rusya) - RFS (Letonya) / Gent (Belçika)

Dinamo Batumi (Gürcistan) / Sivasspor (Türkiye) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Copenhagen (Danimarka)

Santa Clara (Portekiz) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sochi (Rusya) / Partizan (Sırbistan)

Trabzonspor (Türkiye) / Molde (Norveç) - Roma (İtalya)

Sląsk Wrocław (Polonya) / Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Rapid Wien (Avusturya) / Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi)

Jablonec (Çekya) / Celtic (İskoçya) - Tobol Kostanay (Kazakistan) / MSK Zilina (SLOVAKYA)