Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, finalde Konyaspor'un rakibi oldu.
54. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
55. dakikada sağdan Muçi'nin kullandığı kornerde Nwaiwu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
62. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına kat eden Erk Arda Aslan, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 17 yaşındaki Erk Arda, A takım kariyerindeki ilk golünü attı.
72. dakikada Trabzonspor'da Muçi'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Muçi'nin soldan kullanılan kornerde ceza alanında Arda Çağan Çelik, topu kafayla kendi kalesine gönderdi: 1-1.
81. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Augusto'nun yerden pasında Onuachu'nun kale önünde yaptığı vuruşta çizgi üzerinde Arda Çağan Çelik gole engel oldu.
88. dakikada Muçi ile soldan gelişen atakta ceza sahası önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.