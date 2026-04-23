Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor Samsunspor'u penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi.
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı. 120 dakikasından gol sesi çıkmayan Karadeniz derbisinde tur atlayan tarafı penaltılar belirledi. Andre Onana penaltılarda devleşti, ilk 3 penaltıyı kurtararak maçın kahramanı oldu.
Samsun'da oynanan müsabakanın 90 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Samsunspor'da Cherif Ndiaye'ye 69. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
120 dakika sonunda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Trabzonspor adını yarı finale yazdırdı. Samsunspor ise kupaya veda etti.
Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray'ı saf dışı bırakan Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.