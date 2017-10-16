Trabzonspor'da, Ersun Yanal dönemi bitti

16 Ekim 2017

Trabzonspor'da, Akhisar karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrasında teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.



Trabzonspor Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü toplantı sonunda teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Hoca arayışları başladı

Ersun Yanal takımın tesislerine geldi. Yanal'ın sözleşmenin feshine dair imza atması bekleniyor. Bordo-Mavili Yönetim ise bir kanattan yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. İlk hedefte Fatih Terim var ancak tecrübeli teknik adam Terim ile çalışma ihtimali zayıf görünüyor.



Alternatif isim Rıza Çalımbay. Çalımbay da olmazsa yabancı bir teknik adama yönelinecek,

Takımı bu akşam 18.30'da İhsan Derelioğlu çalıştıracak.



Bordo-Mavili Kulüp akşam saatlerinde Yanal ile ilgili resmi açıklama yapacak.

Kaynak: DHA