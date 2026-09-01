Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

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Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile Fatih Tekke arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'ın Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreç ve takımın geleceğini kapsamlı şekilde değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmeler sonucunda, "Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Kulüp açıklamasında Fatih Tekke'nin yaklaşık 18 aylık görev süresinde Trabzonspor'a önemli katkılar sağladığı belirtilerek, kadroya dahil edilen oyuncuların gelişimindeki katkısının yanı sıra sportif ve ekonomik kazanımlar elde edilmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Tekke döneminde Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazandığı da hatırlatılarak, deneyimli teknik adamın kulüp tarihine adını bir kez daha yazdırdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, mevcut durumda kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu belirtilerek, Fatih Tekke'ye teşekkür edildi.

Tekke daha önce de istifa etmişti

Fatih Tekke, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a elenmesinin ardından da istifa kararı almıştı.

Karşılaşmanın ardından "Sonucun sorumlusu benim" diyen Tekke, istifasını yönetime sunmuştu. Ancak Trabzonspor yönetimi, deneyimli teknik direktörün istifasını kabul etmemiş ve Tekke görevine devam etmişti.

Yaklaşık 18 aylık dönemin ardından Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası taraflar yeniden bir araya geldi ve bu kez yolların karşılıklı anlaşmayla ayrılması kararlaştırıldı.