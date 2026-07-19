Trabzonspor'da Oulai, Fiorentina Kulübü'ne transfer oldu

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre Fiorentina Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 26 milyon avro garanti bedel ve 4 milyon 61 avro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 30 milyon 61 avro bedelli anlaşma yapılmıştır. "

Açıklamada, anlaşmaya göre oyuncunun başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unun bordo-mavili kulübe ödeneceği de kaydedildi.