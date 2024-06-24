Trabzonspor'da transfer hareketliliği! Aynı anda 5 oyuncu KAP'a bildirildi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'da yer alan açıklamada 5 oyuncu ile görüşmelerin başladığını duyurdu.

Buna göre; Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.