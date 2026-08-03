Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin ardından Trabzonspor'un olası rakibi netleşti. Bordo-mavililer, play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros ile Polonya'nın Gornik Zabrze takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan play-off turundan katılacak Trabzonspor'un rakibi kura çekimiyle netleşti.
Geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bordo-mavililer, Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etti.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Trabzonspor'un rakibi, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Polonya ekibi Gornik Zabrze arasındaki eşleşmenin galibi olarak belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 20 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Trabzonspor, rakibini elemesi halinde adını UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yazdıracak.