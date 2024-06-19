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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Bordo - mavililer, 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Bordo mavili takım, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı.

Trabzonspor, kura çekiminde Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle eşleşti. 

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