Trabzonspor'un görüştüğü Andreas Cornelius kente geldi
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.
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Trabzon Havalimanı'na gelen forvet oyuncusuna taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
İtalya'dan özel uçakla gelen oyuncuya, havalimanında taraftar dernekleri tarafından bordo-mavili takımın atkısı ve çiçek hediye edildi. Taraftarların tezahüratta bulunduğu futbolcuya babası da eşlik etti.
Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabında, bordo-mavili forma giyinen Cornelius'un uçakta, "Selam Trabzonspor, geliyorum" ifadelerini kullandığı video da paylaşıldı.
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