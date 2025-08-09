Trabzonspor’un mabedi Papara Park’ta dev yenileme tamamlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park, yaz boyunca gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre stadyumun altyapısı güçlendirilerek taraftarlara daha konforlu ve etkileyici bir maç deneyimi sunmak amacıyla ses, ışıklandırma ve iç mekan düzenlemeleri tamamlandı.

Tüm tribünlere yüksek performanslı, dijital altyapıya sahip profesyonel ses sistemi kuruldu. Böylece anonslar ve müzik yayınları stadın her noktasında net ve dengeli bir şekilde duyulabilecek.

Saha aydınlatması, uluslararası FIFA Lighting Standard A seviyesine yükseltildi. Bu sayede karşılaşmalarda çok daha kaliteli bir ışıklandırma sağlanırken, tribünler ve dolaşım alanları da enerji verimliliği yüksek LED sistemlerle donatıldı. Ses sistemiyle entegre çalışan RGB LED otomasyon altyapısı sayesinde görsel şovlar da mümkün hale geldi.

Batı tribününün birinci katında 18 yeni loca inşa edilirken, mevcut VIP alanları yeniden düzenlenerek konfor artırıldı. Ayrıca mescit alanları eklendi. Stadyum genelindeki diğer mescit alanlarının düzenlenmesi için planlamalar tamamlandı ve eksikliklerin kısa sürede giderileceği belirtildi.