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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovak rakibi Ruzomberok'u elerse 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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İsviçre'de yapılan Avrupa Ligi Şampiyonaları'na dair kura çekimlerinde Türk temsilci Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Ruzomberok'u geçmesi halinde karşılaşma ihtimali olan takımlar belli oldu.

Bordo-mavililer, Ruzomberok karşısından galip ayrılmaları halinde bir sonraki eleme turunda Wisla Krakow - Rapid Wien mücadelesinin kazananı ile eşleşecek.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

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