TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'den başlayıp Kars'ta sona erecek

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid’in 2021 yılı tarihi belli oldu. 13-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek yarış, Türkiye’nin birbirinden eşsiz coğrafyasında ve zorlu parkurlarında Eskişehir’den başlayarak, Kars’ta son bulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'e yerli ve yabancı 150’yi aşkın sporcunun katılımı hedefleniyor.

TransAnatolia Genel Koodinatörü Burak Büyükpınar, “Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarında gerçekleştirdiğimiz ilk uluslararası motorsporları yarışına, 100’ü aşkın yerli ve yabancı sporcu katılmıştı. Pandemi koşulları ne yazık ki halen devam ediyor ancak biz hem Türkiye’den hem de yurt dışındaki yarışçılardan büyük bir taleple karşı karşıya kaldık ve yarış takvimimizi 13-21 Ağustos olarak belirledik. TransAnatolia’ya 10 yılda bugüne kadar toplam 12 ülkeden, 786 yarışçı katıldı. 2021 yılında da İtalya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden katılacak sporcular vasıtasıyla Türkiye’nin sürprizli coğrafyalarını dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız.” dedi.

TransAnatolia Rally Raid’de Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, ATV ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally’de yarışçılar zamana karşı yarışırken Raid kategorisinde yarışçılar zamana karşı değil, navigasyonla mücadale ediyor.

TransAnatolia’ya https://register.transanatolia.com/ adresinden kayıt yaptırmak mümkün.