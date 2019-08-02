TransAnatolia’dan Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı

02 Ağustos 2019

2018 yılında düzenlenen 42’nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne dahil edilen Göbeklitepe, turizmde 2019 yılının “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmesiyle birlikte yoğun turizm hareketliliği yaşıyor.

Bu yıl 24–31 Ağustos 2019 tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından olan Anatolia Rally Raid de Abant’tan start alıp 2.300 kilometrelik parkuru kat ederek Göbeklitepe’de tamamlanacak.

2 bin 300 kilometrelik ralli mücadelesi, 7 gün boyunca gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı ve görsel basın olmak üzere dünya spor gündeminde yer alarak Göbeklitepe’nin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Tarih ve kültür dolu macera

Abant–Göbeklitepe arasında 2.300 kilometrelik zorlu bir etapta düzenlenecek olan TransAnatolia Rally Raid, önemli bir başarı öyküsüne imza atarak uluslararası bir spor organizasyonu konumuna yükseldi. Dünya basınında geniş yer tutan organizasyona bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek veriyor. Kültür ve tarih dolu bir parkurda düzenlenecek olan TransAnatolia, dünyanın çeşitli ülkelerinden rallicilerin katılımıyla Bolu’dan başlayarak Haymana, Meke Gölü, Acıgöl, Kapadokya, Maraş, Nemrut Dağı ve Mardin rotasının ardından Göbeklitepe‘de son bulacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen organizasyonun sponsorları arasında Mitsubishi Motor, General Tire, KTM, İzeltaş, Power Winch ve Fikirmedya bulunuyor.

"Ülke ve beldelerin tanıtımı için büyük fırsat"

Dünyada alternatif sporların ve doğa turizminin hızla geliştiğini kaydeden TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “TransAnatolia gibi organizasyonlar ülkelerin ve beldelerin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlıyor. 2019 yılının turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi ise çok isabetli bir karar. Bu tip yarışlar bu iki olgunun birleşimi. Hem yarışıyor, hem keşfediyorsunuz. Katılımcılar kadar yarışı takip eden basın, misafirler ve teknik ekipler çok önemli. İyi bir yarışta yaklaşık 2.000 ile 4.000 kişi yarış boyunca birlikte hareket ediyor. TransAnatolia’da bu sayı binler civarında. Bu spor maliyetli bir spor dalı. Yarış araçları, ekipmanlar, teknik destek araçları ve bu araçların 7 gün hareket etmesi geçtikleri bölgelerde ekonomik bir hareketilik sağlıyor. Bir yarışta katılımcılar ülkeye yaklaşık 5.000 ile 10.000 euro arası getiri sağlıyorlar. Ama daha da önemlisi televizyon ve sosyal medya görüntüleri ile inanılmaz bir tanıtım faaliyeti oluşturma imkanı var. Suudi Arabistan 1976 yılında beri gerçekleşen Dakar Rallisi’nin 2020 yılında ülkesinde gerçekleşmesi için yıllık 15 milyon euro ödüyor. Daha önceki senelerde Arjantin buna benzer bedellerle Dakar Rallisi’ne ev sahipliği yapıyordu. Her iki ülke de bu tip yarışların ülke tanıtımına yaptığı katkılar sebebiyle bu yarışlara destek veriyor. Bununla birlikte iyi bir yarış yaklaşık 40 ülkede farklı televizyon kanallarında gösteriliyor” bilgisini verdi.