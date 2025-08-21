Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte sona erecek?
Yepyeni bir futbol sezonu başlarken, takımların kadrolarını şekillendirme çabaları da hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan yeni yıldızlar kulüplere katılırken, diğer yandan da transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'de 3. haftaya girilirken "Transfer dönemi ne zaman bitiyor" sorusu sıklaşıyor.
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig transfer dönemi 30 Haziran'a başladı. Transferin son günü ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da bitiyor.