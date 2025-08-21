Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte sona erecek?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Bazı oyuncularla imzalar atılırken, bazıları için görüşmeler sürüyor. Futbolseverler ise transfer döneminin hangi tarihte sona ereceğini öğrenmek için "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" diye soruyor.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig transfer dönemi 30 Haziran'a başladı. Transferin son günü ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da bitiyor.