Transfer iddialarında son durum: Florentino Perez noktayı koydu! Arda Güler'in akıbeti belli oldu

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in takımdaki geleceğiyle ilgili iddialar gündemde kalmaya devam ediyor. Genç futbolcunun, düzenli forma şansı bulmakta zorlandığı için başka bir takıma kiralanacağı yönünde haberler yerel ve uluslararası basında sıkça yer alıyordu.

İspanyol basınında çıkan son haberlere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu iddialara son noktayı koydu. Perez’in, Arda Güler'in takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlara karşı, "Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Arda Güler’in, aldığı sınırlı sürelerden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı ve sahada potansiyelini göstermek için daha fazla forma şansı istediği ifade edildi. Teknik ekibin ise oyuncunun büyük bir yeteneğe sahip olduğunu kabul ettiği ancak daha fazla süre alabilmesi için bazı yönlerini geliştirmesi gerektiğine inandığı vurgulandı.

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana sakatlıklar ve yoğun rekabet nedeniyle sınırlı süre bulmuştu. Ancak başkan Perez’in açıklamaları, genç yıldızın gelecekte takımda önemli bir rol oynayacağına dair güvence verdi.