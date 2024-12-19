Transfer kancasını taktı: Türk hoca çok ısrarcı! Real Madrid'in Arda Güler kararı belli oldu

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, transfer döneminin gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu sezon Carlo Ancelotti’nin takımında beklediği süreleri alamayan 19 yaşındaki oyuncu için transfer iddiaları yeniden alevlendi.

Borussia Dortmund'un teklifi

İspanyol basınından Bernabeu Digital’in haberine göre, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Arda Güler’i sezon sonuna kadar kiralamak için Real Madrid’in kapısını çaldı. Teknik direktörlük koltuğunda Nuri Şahin'in oturduğu Alman ekibinin, genç yıldızı mutlaka kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Real Madrid'den ret cevabı

Ancak Borussia Dortmund’un bu transfer hamlesi, hem Real Madrid hem de Arda Güler cephesinden kabul görmedi. Eflatun-beyazlılar, genç oyuncunun takımda kalmasını kararlaştırırken, Arda’nın da Real Madrid'de mücadele etmeye kararlı olduğu belirtildi.

Arda Güler’in performansı

Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 19 maçta 657 dakika süre alan Arda Güler, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun, teknik direktör Ancelotti'nin planlarında daha fazla yer almak için antrenman performansını artırdığı ifade ediliyor.