Transferde son 10 yılın en kısır sezonu

31 Ocak 2020

Ceyhun KUBURLU

Süper Lig’de 2019/20 sezonu transfer dönemi bugün son buluyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig takımlarına ilk defa uygulanan ‘harcama limitleri’ kulüplerin transfere harcadığı parayı da düşürdü. 18 kulüp iki transfer döneminde toplam 72.1 milyon Euro kiralama bedeli ve bonservis parası harcadı. Bu da son 10 yılın en düşük harcaması olarak tarihe geçti. Kulüplerin ortalama transfer harcaması 90 milyon Euro bandındaydı. Kulüpler 2019/20 sezonunda transferden 85.4 milyon Euro gelir elde etti. Böylece sezonun transfer bilançosu 13.2 milyon Euro kâr oldu.

Ara dönemde en çok harcayan Göztepe

Süper Lig takımları, harcama limitlerinin etkilerini en çok ara transfer döneminde hissetti. Birçok kulüp mevcut kadroya sadece bir ya da iki futbolcu ekleyebildi. Ligde tek transfer yapmayan kulüp ise Beşiktaş oldu. 2 milyon liralık harcama limiti kalan siyah-beyazlılar son 10 yılda ilk defa bu sezon ara transfer döneminde yeni sözleşmeye imza atmadı. Ara transfer döneminde ise en fazla harcamayı Göztepe yaptı. Ligin ikinci yarısında yeni stadına kavuşan Göztepe iki oyuncuya 1.4 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı. En çok harcama yapan kulüpler sıralamasında ikinci sırada ise Galatasaray bunuyor. Kulüp toplamda 1.2 milyon Euro’luk kiralama bedeli ödedi.

83 oyuncu imza attı

Harcama limitleri sezon başında TFF tarafından açıklandı. Ancak ana transfer döneminde kulüpler neredeyse tüm limitleri doldurdu. Böyle olunca da ara transfer dönemi sönük geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş limit arttırımı için TFF’ye ara transfer döneminde başvurdu. Fenerbahçe’nin başvurusu kısmi olarak kabul edilirken Beşiktaş’ın limiti değişmedi. Diğer kulüplerde ise bonservissiz ve kiralama bedeli ödemeden oyuncu transferleri gerçekleşti. Ancak İstanbul takımları dışındaki kulüplerin bir ya da iki oyuncu transfer ettiği gözlendi. Ara transfer döneminde toplam 83 oyuncu ile yeni sözleşme imzalandı. Bu rakam bir önceki yıl ara transfer döneminde 140’tan fazlaydı.

Yaz transfer dönemi ve ara transfer döneminde 18 kulübün kiralama ve bonservis geliri de gideri de bir önceki yıla göre düştü. İki transfer döneminde 2018/19 sezonunda kulüpler 136 milyon Euro gelir elde etmişti. Ancak bu rakam bu sezon 85 milyon Euro da kaldı. Ancak kulüplerin gideri de düştü. İki transfer döneminde geçen sezon 90 milyon Euro harcayan 18 kulüp bu sezon 72. Milyon Euro harcama yaptı.

Bu sezon transferde bonservis ve kiralama ücretlerine en çok para harcayan kulüp Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar toplamda 13.8 milyon Euro zarar ederken, En çok para kazanan kulüp ise Trazonspor oldu. Bordo-mavililer bu sezon 13.1 milyon Euro kâr etti. Beşiktaş’tan sonra en çok para harcayan kulüp ise Başakşehir oldu.

Limitler toplamda 3 milyar liraya yaklaştı

Kulüpler için belirlenen harcama limitleri yaklaşık 3 milyar lirayı buldu. 2019/20 sezonunda harcama limitleri en çok olan kulüp Galatasaray’dı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon 451 milyon liralık harcama limitine ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sadece bu sezon için belirlenen harcama limitleri üzerinden kulüplere yüzde 30 aşım hakkı tanıdı.

Ancak bunun üzerinde harcama yapan kulüplere bir sonraki sezon ihtar cezası başta olmak üzere puan silmeye kadar birçok farklı ceza uygulanacak.