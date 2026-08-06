Transfermarkt çöktü mü, kapandı mı? Transfermarkt neden çöktü?

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En büyük spor internet sitelerinden biri olan Transfermarkt hata veriyor. Takım ve futbolcu bilgilerine ulaşamayan futbolseverler "Transfermarkt çöktü mü, kapandı mı" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Transfermarkt çöktü mü, kapandı mı?

Transfermarkt'e tıklayanlar "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı ile karşılaşıyor.

Sitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Bakım çalışmaları nedeniyle sitemize geçici süreliğine erişim sağlanamamaktadır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.