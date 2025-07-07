Trendyol 1. Lig'de yeni sezon 8 Ağustos’ta başlıyor: Küme düşen 5 takım olacak

Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile kulüp başkanları ve yöneticiler katıldı.

20 takımın mücadele edeceği lig, 8-9-10-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 29 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci devre, 9 Ocak 2026 tarihinde oynanacak 20. hafta maçlarıyla başlayacak ve 2 Mayıs 2026’da oynanacak 38. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Play-off ve lig formatı

Normal sezonun ardından, üç haftalık süreçte play-off müsabakaları oynanacak.

* Ligi ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan Trendyol Süper Lig'e yükselecek.

* 3. bileti ise play-off finalini kazanan takım alacak.

* Sezonu son beş sırada bitiren takımlar ligden düşecek.

TFF’den yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonundan itibaren Trendyol 1. Lig’in 18 takımla oynanacağı bilgisi paylaşıldı.

Otyakmaz: Heyecan ve kalite daha da artacak

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, açılış konuşmasında Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı. Yeni sezon için umutlu mesajlar veren Otyakmaz şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimizin mücadele ettiği ligde her geçen gün heyecan artmakta. Genç yeteneklerin ortaya çıktığı bu ligde tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Üst düzey mücadele, ligin marka değerini artıracaktır. Yeni sezonda ligimizde yer alacak Serik Belediyespor, Sarıyer ve Vanspor’a hoş geldin diyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu ilk hafta maçları:

* Erzurumspor FK – Sivasspor

* Atakaş Hatayspor – Ankara Keçiörengücü

* Ümraniyespor – Manisa FK

* İstanbulspor – Serik Belediyespor

* Esenler Erokspor – Adana Demirspor

* Alagöz Holding Iğdır FK – Sarıyer

* Boluspor – Vanspor FK

* Bandırmaspor – Sakaryaspor

* Çorum FK – Amed Sportif Faaliyetler

* Bodrum FK – Pendikspor