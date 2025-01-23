Trendyol Süper Lig 21. hafta yarın başlıyor! İşte 23-27 Ocak 2025 Haftanın Maç Programı...
Merakla beklenen Trendyol Süper Lig 21. hafta programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 23-27 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak maçlar belli oldu. Haftanın ilk maçı yarın çalacak ilk düdükle başlıyor. Trendyol Süper Lig 21. haftada hangi karşılaşmalar var? Hangi takım diğerini evinde ağırlayacak? İşte 23-27 Ocak 2025 haftanın maç programı...
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 21. haftanın maç programı açıkladı. 21. hafta, yarın oynanacak maçla başlıyor. Haftanın ilk maçında Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
Reeder Samsunspor'un rakibini evinde konuk edeceği maç saat 20.00 Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
Haftanın diğer maçları
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig 21. hafta maç programı şöyle:
23 Ocak Cuma (Yarın)
- 20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Cumartesi
- 13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
- 16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (GAİN Park)
- 19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
26 Ocak Pazar
- 13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
- 16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
- 16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
- 19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
27 Ocak Pazartesi
- 20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)