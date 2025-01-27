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Trendyol Süper Lig: 23. haftanın maç programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmaları merakla bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın maç programını açıklandı. Ancak, programda Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde değişiklik olacağı belirtildi. Peki Trendyol Süper Lig'de 23. haftada kim kiminle karşı karşıya geliyor? Hangi takım diğerini evinde ağırlıyor? İşte Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maç programı...

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Binlerce kişinin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde programda değişiklik olacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında, "UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray'ın bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor - Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray - Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır" denildi.

23. haftanın maç takvimi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig 23. hafta programı şöyle:

7 Şubat Cuma

20.00 Samsunspor - Atakaş Hatayspor

8 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor - Konyaspor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

9 Şubat Pazar

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe

19.00 Antalyaspor - Başakşehir

19.00 Galatasaray - Adana Demirspor

10 Şubat Pazartesi

20.00 Bodrum FK - Göztepe

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor