Trendyol Süper Lig: 23. haftanın maç programı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmaları merakla bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın maç programını açıklandı. Ancak, programda Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde değişiklik olacağı belirtildi. Peki Trendyol Süper Lig'de 23. haftada kim kiminle karşı karşıya geliyor? Hangi takım diğerini evinde ağırlıyor? İşte Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maç programı...
Binlerce kişinin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde programda değişiklik olacağı kaydedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında, "UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray'ın bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor - Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray - Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır" denildi.
23. haftanın maç takvimi
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Trendyol Süper Lig 23. hafta programı şöyle:
7 Şubat Cuma
20.00 Samsunspor - Atakaş Hatayspor
8 Şubat Cumartesi
16.00 Kayserispor - Konyaspor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
9 Şubat Pazar
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
19.00 Antalyaspor - Başakşehir
19.00 Galatasaray - Adana Demirspor
10 Şubat Pazartesi
20.00 Bodrum FK - Göztepe
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor