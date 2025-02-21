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Trendyol Süper Lig 25. Hafta Hakemleri Açıklandı! (22 Şubat 2025)

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçları yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Trendyol Süper Lig 25. haftanın maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu. İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler...

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İşte 25. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

Yarın (22 Şubat 2025)

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

Yarın (22 Şubat 2025)

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

Pazar (23 Şubat 2025)

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

Pazartesi (24 Şubat 2025)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic