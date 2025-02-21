Trendyol Süper Lig 25. Hafta Hakemleri Açıklandı! (22 Şubat 2025)
Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçları yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Trendyol Süper Lig 25. haftanın maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu. İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) konuyla ilgili açıklama yapıldı.
İşte 25. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
Yarın (22 Şubat 2025)
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
Yarın (22 Şubat 2025)
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Pazar (23 Şubat 2025)
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
Pazartesi (24 Şubat 2025)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic