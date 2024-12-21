TRENDYOL SÜPER LİG: Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Sarı-kırmızılılar, dün gece Eyüpspor ile berabere kalarak birer puan paylaşan ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını açmak için zirve yarışında büyük şansa sahip. İki takım arasındaki 57. randevuda Galatasaray, Kayserispor’a karşı büyük bir galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Bugün oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçı, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Sarı-kırmızılılar, rakiplerinin puan kayıplarından faydalanarak zirve yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray, Kayserispor’u mağlup ederek puan farkını 8'e çıkartmak ve zirveyi garantilemenin peşinde.
Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
22 Aralık 2024 tarihinde oynanacak bu önemli maç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16:00’da başlayacak ve beIN SPORTS kanalından canlı yayınlanacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak. Süper Lig’deki bu heyecan verici karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip.
Kayserispor - Galatasaray rekabet geçmişi
Geçmişteki 56 maçta Galatasaray, Kayserispor’a karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor’a 34 galibiyetle büyük bir fark atarken, Kayserispor yalnızca 5 kez kazandı ve 17 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda toplamda Galatasaray 122 gol atarken, Kayserispor 45 golle karşılık verebildi.
Kayseri'deki maçlar özellikle Galatasaray için olumlu geçiyor. Kayserispor evinde yalnızca 3 kez Galatasaray’ı mağlup edebildi. Galatasaray ise deplasmanda, Kayserispor’a karşı 12 kez galip geldi. Bu rekabetin en farklı galibiyeti, Galatasaray’ın 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında 6-0’lık skorlarla elde ettiği zaferle kayıtlara geçti. Kayserispor’un Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2021-2022 sezonunda 3-0'lık skorla oldu.