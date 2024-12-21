TRENDYOL SÜPER LİG: Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçı, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Sarı-kırmızılılar, rakiplerinin puan kayıplarından faydalanarak zirve yarışında önemli bir adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray, Kayserispor’u mağlup ederek puan farkını 8'e çıkartmak ve zirveyi garantilemenin peşinde.

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Aralık 2024 tarihinde oynanacak bu önemli maç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16:00’da başlayacak ve beIN SPORTS kanalından canlı yayınlanacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak. Süper Lig’deki bu heyecan verici karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip.

Kayserispor - Galatasaray rekabet geçmişi

Geçmişteki 56 maçta Galatasaray, Kayserispor’a karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor’a 34 galibiyetle büyük bir fark atarken, Kayserispor yalnızca 5 kez kazandı ve 17 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda toplamda Galatasaray 122 gol atarken, Kayserispor 45 golle karşılık verebildi.

Kayseri'deki maçlar özellikle Galatasaray için olumlu geçiyor. Kayserispor evinde yalnızca 3 kez Galatasaray’ı mağlup edebildi. Galatasaray ise deplasmanda, Kayserispor’a karşı 12 kez galip geldi. Bu rekabetin en farklı galibiyeti, Galatasaray’ın 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında 6-0’lık skorlarla elde ettiği zaferle kayıtlara geçti. Kayserispor’un Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyeti ise 2021-2022 sezonunda 3-0'lık skorla oldu.