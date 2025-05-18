Trendyol Süper Lig'de günün VAR'ları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak Video Yardımcı Hakemler (VAR) açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 36 haftasında şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını ilgilendiren 8 müsabaka bugün saat 19.00'da oynanacak. Bu mücadelelerin VAR'ları da belli oldu.

Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakasının VAR'ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Günün maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) şu şekilde:

* Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen

* Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho

*Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya

*Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

*Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny

*Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

*Çaykur Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk

*Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler