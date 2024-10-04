Trendyol Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi: Viktor Osimhen'den şok değer kaybı

Trendyol Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellenirken, Galatasaray'ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile Fenerbahçe’nin yıldızı Cengiz Ünder en fazla değer kaybeden futbolcular arasında yer aldı. Transfermarkt tarafından açıklanan güncel liste, futbolseverlerde ve kulüplerin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Transfermarkt’ın Türkiye yöneticisi Gökhan Yağmur, Victor Osimhen’in değerindeki sert düşüşle ilgili yaptığı açıklamada, yıldız oyuncunun Galatasaray’a transferinin özel bir durumu yansıttığını belirtti.

Yağmur, "Osimhen, Türk futbolu için bir istisna olarak kabul ediliyor. Napoli'den ayrılmak istediği için bu transfer gerçekleşti, ancak PSG ve Chelsea, 120 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödemek istemedi. Suudi Arabistan’a gitmeyi de reddeden Osimhen, Galatasaray’ın sunduğu maaş teklifini kabul etti ve kiralık olarak kadroya katıldı" ifadelerini kullandı.

Yağmur ayrıca Napoli’nin Osimhen’in serbest kalma bedelini 75 milyon Euro'ya indirdiğini belirterek "Chelsea, onu kış transfer döneminde almak isterse 75 milyon Euro ödemek zorunda olacak. Bu nedenle Osimhen’in performansından bağımsız olarak piyasa değeri 75 milyon euroya düştü" dedi.

Süper Lig'in en çok değer kaybeden futbolcuları ise şöyle:

10- Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş | Değer kaybı: 1.2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3 milyon euro

9- Serdar Saatçı - Trabzonspor | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3.5 milyon euro

8- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon euro

7- Hakim Ziyech - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7 milyon euro

6- David Datro Fofana - Göztepe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro

5- Mauro Icardi - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

4- Fred - Fenerbahçe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

3- Simon Banza - Trabzonspor | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

2- Cengiz Ünder - Fenerbahçe | Değer kaybı: 4 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro

1- Victor Osimhen - Galatasaray | Değer kaybı: 25 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 75 milyon euro