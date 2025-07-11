Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk iki haftası belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iki hafta programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon, 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak.

İlk iki haftanın maç programı

TFF'den yapılan açıklamada ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların daha sonra ilan edilecek müsabaka takvimine göre programda değişiklik yapılabileceği hatırlatıldı.

Ligde ilk iki haftanın programı şu şekilde:



1. hafta:

8 Ağustos Cuma

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

9 Ağustos Cumartesi

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

10 Ağustos Pazar

19.00 ikas Eyüpspor-Konyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

21.30 Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

21.30 Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

11 Ağustos Pazartesi

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

2. hafta:

15 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar

19.00 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)