Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk iki haftası belli oldu
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos Cuma günü oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun ilk iki haftasına ait maç programını da duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iki hafta programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon, 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak.
İlk iki haftanın maç programı
TFF'den yapılan açıklamada ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların daha sonra ilan edilecek müsabaka takvimine göre programda değişiklik yapılabileceği hatırlatıldı.
Ligde ilk iki haftanın programı şu şekilde:
1. hafta:
8 Ağustos Cuma
21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
10 Ağustos Pazar
19.00 ikas Eyüpspor-Konyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
21.30 Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
21.30 Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)
11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)
2. hafta:
15 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
17 Ağustos Pazar
19.00 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)
21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)