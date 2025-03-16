Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlıyor (Muhtemel 11'ler belli oldu)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Avrupa'dan penaltılarla elenen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 maç fazlasıyla 10 puana çıkardığı farkı hata yapmadan azaltmak istiyor. Sarı lacivertli ekibin kritik müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Djiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, En-Nesyri, Dzeko" 11'i ile çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek.
Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.
61 puanı bulunan sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.
Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsun ekibi ise topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi veren kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
4 eksik bulunuyor
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, En-Nesyri, Dzeko
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Can Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji