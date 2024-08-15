Trendyol Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 3 ve 4. hafta maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin 3. haftasındaki Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının oynanacağı stadın sonra ilan edileceği belirtildi. Ligin 3 ve 4. hafta programı şöyle:
3. hafta
23 Ağustos Cuma
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
24 Ağustos Cumartesi
19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Sonra ilan edilecek)
21.45 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
26 Ağustos Pazartesi
21.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)
Not: Beşiktaş, ligin 3. haftasını bay geçecek.
4. hafta
30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
1 Eylül Pazar
19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)
21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (TÜPRAŞ)
Not: Gaziantep FK, ligin 4. haftasını bay geçecek