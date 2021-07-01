Trendyol, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsoru oldu

Trendyol, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) resmi sponsoru oldu. Trendyol, aynı zamanda Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımız Taha Akgül, Ferhat Arıcan, Evin Demirhan, Busenaz Sürmeneli ve Nur Tatar’a da destek verecek.

Trendyol’un Türk sporuna ve sporcularına desteğinin artarak devam edeceğini belirten Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Türk sporunun gelişmesine ve sporcularımızın hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin Olimpiyatlarda güçlü temsiliyeti için yıllardır emek harcayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Zorlu aşamalardan geçerek Tokyo’da mücadele etmeye hazırlanan değerli sporcularımızın madalyaya giden yolda yanlarında olmak da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sporcularımızın Olimpiyat heyecanını paylaşıyor; Tokyo’da yürekten başarılar diliyoruz.” dedi.