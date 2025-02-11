TRT’de 3 günde 21 UEFA maçı canlı yayınlanacak
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi’nde 11,12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak 21 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 11,12 ve 13 Şubat canlı yayın maç takvimi şu şekilde:
UEFA Şampiyonlar Ligi:
Bugün
20.45 Brest - Psg
23.00 Juventus - PSV Eindhoven
23.00 Manchester City - Real Madrıd
23.00 Sporting Cp -Borussia Dortmund
Yarın
20.45 Club Brugge - Atalanta
23.00 Celtic - Bayern Munıh
23.00 Monaco - Benfica
23.00 Feyenoord - Milan
UEFA Avrupa Ligi:
13 Şubat Perşembe
20.45 Fenerbahçe -Anderlecht
20.45 Saint Gılloıse -Ajax
20.45 Midtjylland - Real Socıedad
20.45 Ferencvaros - Vıktoria Plzen
23.00 Az Alkmaar - Galatasaray
23.00 Porto -Roma
23.00 Twente - Bodo/Glımt
23.00 Paok -Fcsb
UEFA Konferans Ligi:
13 Şubat Perşembe
20.45 Molde - Shamrock R.
20.45 Vikinggur R. - Panathinaikos
23.00 Gent - Real Betıs
23.00 Kopenhag - Heidenheım
23.00 Banja Luka - O. Ljubljana