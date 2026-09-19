TS- GS maç saati... Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de derbi haftası... Lider Galatasaray, Trabzonspor'un konuğu oluyor. Aslan 3 puanla evine dönmek isterken Trabzonspor ise yeni teknik direktörü ile galibiyet serisine başlamak istiyor. Bugün yoğun şekilde gelen soru ise "Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Trabzonspor - Galatasaray maç bilgileri...

Trabzonspor - Galatasaray bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Aral, Onuachu (Franculino).

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdulkerim, Sallai, Sara, Torreira, Yunus, Barış Alper, Leao, Deniz.

Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde 144. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray; Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere bugüne kadar 143 kez karşılaştı. Bu maçların 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı. Taraflar 32 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray 197 kez fileleri havalandırırken, Trabzonspor'un gol sayısı 159'da kaldı.