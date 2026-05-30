Tuncay Şanlı başkan mı oluyor? Tuncay Şanlı hangi kulübün başkanı olacak?

Sakaryaspor'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesinde kulüp çevresinde hareketli günler yaşanıyor. Yeşil-siyahlı ekipte daha önce üç farklı dönemde teknik direktörlük yapan ve kulübün sembol isimleri arasında gösterilen Tuncay Şanlı'nın başkanlık için çalışma yürüttüğü iddia edildi.

İddialara göre kısa süre önce Fenerbahçe'deki altyapı gelişim antrenörlüğü görevinden ayrılan Şanlı'nın, kongre öncesinde yönetim listesini oluşturmak için görüşmeler yaptığı ve adaylık seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

Sakaryaspor kongresi öncesi gözler Tuncay Şanlı'ya çevrildi

Sakaryaspor'da yeni yönetimin belirleneceği genel kurulun pazar günü yapılması beklenirken, camiada en çok konuşulan isimlerin başında Tuncay Şanlı geliyor. Futbolculuk döneminde Sakaryaspor ve Türk futbolunda önemli izler bırakan Şanlı'nın kulübe bu kez yönetici olarak dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Yerel kaynaklarda yer alan haberlerde, Şanlı'nın sponsorluk ve yönetim yapılanması konusunda çeşitli temaslarda bulunduğu da öne sürüldü.

Tuncay Şanlı'dan adaylık açıklaması

Başkanlık iddialarının kısa sürede yayılması üzerine Tuncay Şanlı'dan açıklama geldi. Şanlı, Sakaryaspor'da görev alması yönünde yoğun destek gördüğünü ancak başkan adaylığı konusunda resmi bir adım atmadığını duyurdu. Böylece adaylığının kesinleştiği yönündeki haberleri yalanlamış oldu.

Bu açıklama, Sakaryaspor camiasında seçim sürecine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Tuncay Şanlı kimdir?

Türk futbolunun en sevilen isimlerinden biri olan Tuncay Şanlı, futbolculuk kariyerinde özellikle Sakaryaspor ve Fenerbahçe formalarıyla büyük başarılar yaşadı. Milli takımda da uzun yıllar görev yapan Şanlı, aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ve futbol yöneticiliği alanlarında çalışmalarını sürdürdü.

Sakaryaspor'da son karar ne zaman belli olacak?

Sakaryaspor'da yapılacak genel kurul öncesinde adaylık sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Tuncay Şanlı'nın aday olup olmayacağına ilişkin net tablonun kongreye kadar ortaya çıkması beklenirken, yeşil-siyahlı camiada seçim heyecanı her geçen gün artıyor.