Tüpraş Stadyumu’nda kritik zirve: İstifa zincirinin ardından Beşiktaş olağanüstü toplandı!

Beşiktaş’ta son günlerde peş peşe yaşanan üst düzey istifalar, yönetim kurulunu olağanüstü bir toplantı kararı almaya zorladı. Siyah-beyazlı kulüpte, özellikle futbol direktörü Samet Aybaba ve yönetim danışmanı Brad Friedel’ın görevden alınmasının ardından yaşanan krizler, yönetim içerisindeki çatlakları derinleştirdi.

Son olarak asbaşkan Onur Göçmez, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek ve medya koordinatörü Okay Karacan’ın istifaları gündeme oturmuştu. Yönetimden istifa sinyali veren bir diğer isim ise Mete Vardar oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde, Vardar’ın “Cuma günü kararımı açıklayacağım” sözleri dikkat çekmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu, Tüpraş Stadyumu’nda bugün saat 13.00’te olağanüstü toplantı için bir araya geldi. Toplantıda, istifaların neden olduğu krizlerin nasıl yönetileceği, yönetim içindeki huzursuzlukların giderilmesi ve geleceğe yönelik stratejik adımların ele alınması bekleniyor.

Kritik toplantının ardından Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin basına açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Siyah-beyazlı camiada tüm gözler, toplantının ardından alınacak kararlara çevrilmiş durumda.