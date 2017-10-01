'Tur, ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak'
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ülke tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, "Ayın 10'unda Alanya'da başlayacak, 15'inde de İstanbul'da sonlanacak." dedi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, organizasyonun bu yıl 53'üncüsünün düzenlendiğini ve turun en üst kategoride yapılacağını söyledi.
Etkinliğe uluslararası katılımın çok yüksek olduğunu ve 15'e yakın takımın mücadele edeceğini anlatan Küçükbakırcı, organizasyona ilişkin tüm ayrıntıların tamamlandığını belirtti.
"10'unda Alanya'da başlayacak, 15'inde de İstanbul'da sonlanacak"
Küçükbakırcı, turun başarılı şekilde tamamlanacağına inandığını ifade ederek, "İnşallah tur, ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Ayın 10'unda Alanya'da başlayacak, 15'inde de İstanbul'da sonlanacak." dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da 2020 Uluslararası Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın Sakarya'da yapılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun başlangıç noktasında yeni tecrübeler edinmek üzere bugün buradayız." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA