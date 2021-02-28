Türk boksör Avni Yıldırım, tarihi maçta Canelo Alvarez’e kaybetti

ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Profesyonel Türk boksör Avni Yıldırım, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Canelo Alvarez ile Miami Hard Rock Stadı'nda karşılaştı.

Türk Boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile bu sabaha karşı ringe çıktı.

ABD'nin Florida Eyaleti'nde bulunan Miami Hard Rock Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada kazanan taraf, unvanın şu anki sahibi Canelo Alvarez oldu. 29 yaşındaki Avni Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve maçı bırakmak zorunda kaldı.

Dünya basınında büyük ses getiren maç 80.000 kişilik stadyumda gerçekleşti ve pandemi nedeniyle maçı 18.000 kişi izledi. Bilet fiyatları ise dudak uçuklattı. Mücadeleyi yerinde izlemek isteyenler bilet başına en az için 8 bin dolar öderken Türk boksör Avni Yıldırım organizasyondan 1 Milyon Dolar’ın üzerinde kazanç elde edecek.