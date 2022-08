Türk futboluna ilk yabancı yatırım geldi

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Göztepe Spor Kulübü'nün yüzde 70 hissesi yabancı sermayeli Sport Republic'e satıldı.

4 aydır süren görüşmelerin ardından imzaların atıldığı belirtilirken, bu satış bir Türk kulübünün aldığı ilk yabancı yatırım oldu.

Göztepe Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte" ifadeleri kullanıldı.

It is official. Sport Republic and Göztepe are now together.#Göztepe pic.twitter.com/5PS8JeZddo