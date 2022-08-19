Türk futboluna ilk yabancı yatırım geldi

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Göztepe Spor Kulübü'nün yüzde 70 hissesi yabancı sermayeli Sport Republic'e satıldı.

4 aydır süren görüşmelerin ardından imzaların atıldığı belirtilirken, bu satış bir Türk kulübünün aldığı ilk yabancı yatırım oldu.

Göztepe Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte" ifadeleri kullanıldı.

İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte.



It is official. Sport Republic and Göztepe are now together.#Göztepe pic.twitter.com/5PS8JeZddo — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 19, 2022

Göztepe Spor Kulübü'ndeki çoğunluk hissesini devreden kulübün eski sahibi Mehmet Sepil, “Sport Republic’in Göztepe’deki yatırımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Sport Republic’in ülkemizde futbolda ilk yabancı yatırımcı olmasıyla Türk futbolunda yeni bir sayfanın başlangıcını işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Sport Republic sahibi olduğu Premier Lig ekibi Southampton da anlaşmanın duyurulduğu tweet’e yanıt vererek, “Sport Republic ailesine hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Welcome to the Sport Republic family 👋 — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 19, 2022

Sırp medya patronu Dragan Solak'ın desteklediği Sport Republic, Danimarkalı sermayedar Henrik Kraft ve daha önce birçok kulüpte görev yapmış Rasmus Ankersen tarafından yönetiliyor.

Sport Republic, ocak ayında Premier Lig'de mücadele eden Southampton'ın çoğunluk hisselerini devralmıştı. Şirket, Southampton için azınlık hisselerini elinde tutan Katharina Liebherr ile ortak çalışma yürütüyor.