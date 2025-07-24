Türk futbolunun Avrupa karnesi: 25 yılda sadece 1 yarı final

Galatasaray’ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa’nın ardından Türk takımları, Avrupa kupalarında istikrarlı başarı sağlayamadı. Aradan geçen 25 yılda Türk temsilcileri, yalnızca bir kez yarı final, altı kez ise çeyrek final aşamasına ulaşabildi.

Bu dönemde Galatasaray, sadece 2001 ve 2013 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayarak kısmi bir başarı elde etti. 2013’te UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan Fenerbahçe, son 25 yılın Avrupa’daki en ileri başarısına imza attı.

Fenerbahçe ayrıca 2008’de Şampiyonlar Ligi, 2013 ve 2016’da UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam üç kez çeyrek final oynadı. Beşiktaş ise 2003 ve 2017 yıllarında UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final gördü. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 25 yılda çeyrek finale ulaşamadı.

Konferans Ligi’nde tek başarı Fenerbahçe’den

2021 yılında başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şimdiye kadar yedi Türk takımı mücadele etti.

Bu kulvarda tek çeyrek final başarısı yine Fenerbahçe’ye ait. Sarı-lacivertliler, geçen sezon bu aşamada elenerek kupaya veda etti.

Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Konyaspor ise turnuvada erken turlarda elendi.

Yeni sezonda umut 5 takımda

2025-2026 sezonunda Türkiye’yi Avrupa’da beş takım temsil edecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alacak. İkinci sıradaki Fenerbahçe, üçüncü eleme turundan bu organizasyona katılacak.

Lig üçüncüsü Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off'tan itibaren sahaya çıkacak. Dördüncü Beşiktaş, ikinci eleme turunda Avrupa Ligi macerasına başlayacak. Süper Lig beşincisi Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turunda mücadele edecek.