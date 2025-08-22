Türk Hava Yolları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Türk Hava Yolları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında “Türk Sporuna Destek” iş birliği protokolü imzalandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında gerçekleşen imza törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bakanlığa bağlı 63 federasyonun başkan ve yöneticileri ile Türk Hava Yolları üst yönetimi katıldı.

Protokol kapsamında, federasyonlara bağlı sporcuların yurt içinde ve dünyanın dört bir yanındaki musabakalara ulaşımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türk Hava Yolları, son 20 yılda futboldan su topuna, basketboldan atletizme kadar bir çok branşta Türk sporuna 200 milyon doların üzerinde destek sağladı. Yeni protokol ile bakanlığa bağlı federasyonların ulaşım ihtiyaçları tek çatı altında toplanarak, sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha etkin, güçlü ve güvenli bir şekilde temsil edilmeleri hedefleniyor.

"Türk sporunun ilerleyişine katkı sunacak"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, söz konusu iş birliğinin Türk sporunun güçlü ilerleyişine çok katkı sunacağını ifade etti:

"Bugün, Türk Hava Yolları ile imzaladığımız protokol çerçevesinde; spor federasyonlarımıza büyük bir destek sağlıyoruz. Bir yıl boyunca, federasyonlarımızın ihtiyaçlarına göre belirlenecek uçuşlar için ücretsiz bilet desteği gerçekleştirilecektir. Bu sayede, federasyonlarımızın üzerindeki ulaşım yükü kısmen hafifletilmiş olacak.

Ayrıca Türk sporunun güçlü ilerleyişine de çok kıymetli bir katkı sunulmuş olacak. Sporcularımız yeni tecrübelere ve başarılara doğru yol alırken bu anlamlı desteğin de değerini hissedeceklerdir. Onlar, al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırırken bize ve tüm kurumlarımıza düşen sporcularımızın yolunu açmak, onlara katkı sunmaktır. Burada gerçekleşen her yolculuk, aynı zamanda gençlerimizin hayallerine atılan bir imzadır.

Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu, göğsünde ay yıldız taşıyan sporcularımızı bu yıl da gururla taşıyacak. Türk Hava Yolları’na bu vizyoner desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"Sporcularımızın yanında olmak büyük gurur"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise, “Türk Hava Yolları olarak, ülkemizi gökyüzünde gururla temsil ederken, sporun birleştirici gücüne de gönülden inanıyoruz. Uçuş ağımızın gücüyle sporda sınırların aşılmasına katkı sağlıyoruz. Sporcularımızın her başarısında onların yanında olmak, milli bir sorumluluk ve büyük bir gurur kaynağıdır. Bu iş birliği ile Türk sporunu uluslararası arenada daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.