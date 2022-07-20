Türk kadın satranççılar, dünya listesinde ilk 15’te

BESTENİGAR KARA

Bugün Dünya Satranç Günü… Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 20 Temmuz 1966’da ilan edilen Dünya Satranç Günü’nün bugün 56. yıl dönümü kutlanıyor. Peki kadınların satrançta ne kadar etkin olduğunu biliyor muyuz? Pek çoğumuz kadınların satranç başarısını Netflix dizisi “The Queen's Gambit” ten tanımış olsak da başarı uzakta değil, Türkiye Satranç Federasyonu’nun Başkanı da bir kadın.

“20 Temmuz Dünya Satranç Günü'nün 56. yıl dönümü kutlu olsun” başlığıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, “Türkiye bir satranç ülkesidir! Bu sporu bu ülke çok sevdi” diyor, ve takımların başarılarını anlatıyor.

Dijital veri platformu Turboard’un; Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) 2020 yılı ağustos ayı verilerinden derlediği sıralamaya göre, Türkiye 65 kadın oyuncu ve 2 bin 450 standart puan ile Dünya Kadın Satranç Sporcuları listesinde 15. sırada yer alıyor.

Dünya genelinde 124 ülkenin Satranç Federasyonuna kayıtlı 8 bin 532 kadın oyuncunun yer aldığı listede; 214 sporcu ve 2 bin 675 standart puan ile Macaristan ilk sırada yer alıyor. Macaristan’ı; 1.687 oyuncu ve 2 bin 582 standart puan ile Rusya ve 198 oyuncu ve 2 bin 658 puan ile Çin takip ediyor.

Öte yandan Rusya, 1.687 oyuncu ile dünya genelinde en yüksek kadın satranç sporcu sayısına sahipken, 2 bin 473 puanla 14. sırada yer alan Almanya, 620 kadın oyuncu ile dikkat çekiyor.

Türkiye’den iki büyük usta

FIDE tarafından kadın satranç sporcularına verilen unvanlar; sırasıyla Kadın Büyükusta (WGM), Kadın Uluslararası Büyükusta (WIM), Kadın FIDE Ustası (WFM) ve Kadın Usta Adayı (WCM) olarak adlandırılıyor. Bu kapsamda, en yüksek unvan olarak kabul edilen ve 1976 yılından bu yana verilen WGM unvanına sahip 2 Türk sporcu listede yer alıyor. Sıralamadaki, diğer 63 Türk kadın sporcunun 6’sı WIM, 13’ü WFM ve 12’si WCM unvanına sahipken, 32 Türk kadın sporcu diğer kategorilerdeki unvanları elinde tutuyor.



Turboard: Türkiye sadece 65 oyuncuyla dünya 15’incisi

DÜNYA’ya konuşan Turboard CEO’su Yasemin Şahin, “Dünya Satranç Günü vesilesiyle biz de tüm dünyanın kadın satranççılarını bir infografikte analiz ettik. Hazırladığımız haritanın herkese yepyeni içgörüler kazandırmasını, ülkemize yeni Kübra Öztürk’ler, Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu’lar için ilham olmasını diliyoruz” diyor.

Şahin, Judit Polgar’ın “Herhangi bir erkekle aynı dövüşü yapabilecek durumdayız. Bu bir cinsiyet meselesi değil, akıllı olma meselesi” sözünü de hatırlatıyor. “Satrançta erkek egemenliğini mat eden kadınlara ithafla Dünya Satranç Günü’nün 56. Yıl dönümünü kutluyoruz” diyen Şahin ayrıca şunları kaydediyor: “Biz bu infografiği hazırladığımızda şunları gördük; Rusya’nın Macaristan’ın 8 katı oyuncusu olmasına karşın Macaristan’ın sıralamalarda daha iyi pozisyonlanmış, Türkiye, sadece 65 kadın oyuncusuyla dünya sıralamasında 15. sırada yer almış. Ayrıca Türkiye, usta satranççılar arasında dünya 11’incisi durumda. Bakmasaydık, göremezdik. Oluşturduğumuz tablonun ilham vermesini arzu ediyoruz.” 2004 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olmasının ardından girişimciliğe adım atan Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi boyunca açıkladığı turkuaz renkli COVID tablosunun mimarları olmasıyla tanınıyor.