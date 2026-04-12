Türk karateciler Çin'de 2 altın, 1 bronz madalya kazandı
Türk Karate Milli Takımı, Çin'de düzenlenen Karate One Premier Lig'de 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak organizasyonu zirvede tamamladı. 60 ülkeden 330 sporcunun katıldığı turnuvada milli karateciler güçlü performans sergiledi. Nuri Kılıç ve Enes Bulut altın madalyaya uzanırken, Fatma Naz Yenen bronz madalya elde etti. Türkiye, bu sonuçlarla genel klasmanda ilk sırada yer aldı.
Türk Karate Milli Takımı, Çin'de düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcular, organizasyonu 2 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.
Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Lışan kentinde 10-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona 60 ülkeden 330 sporcu katıldı. Turnuvada üst düzey rekabet yaşanırken, Türk karateciler final müsabakalarında 2 altın ve 2 bronz için tatamiye çıktı.
Altın ve bronz madalyalar geldi
Erkekler 60 kiloda Nuri Kılıç ile 75 kiloda Enes Bulut altın madalya kazanırken, kadınlar 61 kiloda Fatma Naz Yenen bronz madalyanın sahibi oldu.
Elde edilen sonuçlarla Türkiye, toplam 3 madalyayla genel klasmanda ilk sırada yer aldı.
Tebrik mesajı geldi
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Çıngdu Başkonsolosu Uğur Öztürk aracılığıyla milli takım yetkilileri ve sporcularla telefonda görüşerek başarılarından dolayı tebriklerini iletti.